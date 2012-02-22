Какие продукты вызывают боли в суставах?
Пасленовые овощи...
Врачи составили перечень продуктов, которые провоцируют приступы болей, связанных с артритом, подагрой и фибромиалгией. Результаты опубликованы в журнале «NaturalNews».
•Пасленовые овощи (помидоры, картофель, перец, баклажаны). Они содержат вещество соланин. У некоторых людей вещество провоцирует вспышки боли в суставах и мягких тканях.
•Белковые продукты, содержащие пурины (красное мясо и субпродукты, моллюски). Распад пуриновых оснований ведет к образованию мочевой кислоты, вызывающей подагру.
•Пшеничная клейковина с высокой степенью переработки.
•Транс-жиры. Они содержатся в большинстве продуктов фаст-фуда.
•Пищевые добавки, искусственные подсластители, консерванты.
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