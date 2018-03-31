Су-джок, или 5 способов лечения руками

Ки­тай­ские пред­став­ле­ния о вра­че­ва­нии свое­об­раз­ны: в то вре­мя как обыч­ные лю­ди бе­гут за по­мощью в бли­жай­шую ап­те­ку, ки­тай­цы на­хо­дят па­на­цею от бо­лез­ней на собст­вен­ном те­ле.

И бук­валь­но сво­и­ми ру­ка­ми из­ле­чи­ва­ют се­бя и дру­гих от го­лов­ной бо­ли, каш­ля, ар­те­ри­аль­но­го дав­ле­ния и да­же сер­деч­ных не­ду­гов. Ме­то­ди­ка, до­ступ­ная да­же ре­бен­ку, на­зы­ва­ет­ся су-джок.

Пер­вые пуб­ли­ка­ции о ме­то­де су-джок в меж­ду­на­род­ной пе­ча­ти по­яви­лись в 1986 г. С это­го вре­ме­ни те­ра­пия ши­ро­ко рас­прост­ра­ни­лась по все­му ми­ру. В ря­де стран ме­тод су-джок вхо­дит в го­су­дар­ст­вен­ные про­грам­мы здра­во­ох­ра­не­ния и на­род­но­го об­ра­зо­ва­ния.

В пе­ре­во­де с ки­тай­ско­го су-джок озна­ча­ет ру­ки и сто­пы. Ки­тай­цы го­во­рят, что все ор­га­ны на­ше­го те­ла спро­еци­ро­ва­ны имен­но на этих ко­неч­нос­тях, и что для ле­че­ния, ска­жем, зу­бов, мож­но на­дол­го от­ло­жить встре­чу со сто­ма­то­ло­гом, если пра­виль­но на­да­вить на опре­де­лен­ную точ­ку на ла­до­ни.

Не по­ве­рить лю­дям, слав­ным пред­кам ко­то­рых при­пи­сы­ва­ют изо­бре­те­ние бу­ма­ги и чай­ной це­ре­мо­нии, до­воль­но слож­но. Впро­чем, мож­но про­ве­рить.

Со­глас­но пред­став­ле­ни­ям ки­тай­цев, боль­шой па­лец кис­ти и сто­пы со­от­но­сит­ся с го­ло­вой и ше­ей, че­ты­ре дру­гих паль­ца со­от­вет­ст­ву­ют верх­ним и ниж­ним ко­неч­нос­тям, ла­дон­ная по­верх­ность – груд­ной клет­ке и брюш­ной по­лос­ти, при­чем та часть ла­до­ни, ко­то­рая при­ле­жит к боль­шо­му паль­цу, со­от­но­сит­ся с груд­ной клет­кой.

Го­ло­ва бо­лит?

При го­лов­ной бо­ли обыч­ной ап­теч­ной ре­зин­кой (или лю­бой дру­гой) ту­го пе­ре­тя­ги­ва­ем ног­те­вую фа­лан­гу боль­шо­го паль­ца (со­от­вет­ст­вие го­ло­ве), ждем не­сколь­ко се­кунд – верх­няя часть фа­лан­ги по­баг­ро­ве­ет – и рез­ко от­пус­ка­ем ре­зин­ку.

Ощу­ще­ние, как буд­то что-то «от­хлы­ну­ло» от го­ло­вы. Мож­но про­це­ду­ру пов­то­рить не­сколь­ко раз до улуч­ше­ния со­сто­я­ния.

Серд­це но­ет?

При бо­лях в серд­це не­об­хо­ди­мо как мож­но ин­тен­сив­нее мас­си­ро­вать про­ек­цию серд­ца на кис­ти – ниж­нюю треть мы­шеч­но­го ва­ли­ка, ко­то­рый при­ле­га­ет к боль­шо­му паль­цу.

Мас­саж этой об­лас­ти мо­жет быть очень бо­лез­нен­ным. Об­лег­че­ние на­сту­па­ет до­воль­но быст­ро, и мож­но при­нять ва­ли­дол.

Ка­шель за­му­чил?

Из­ма­ты­ва­ю­щий ка­шель мож­но об­лег­чить, мас­си­руя точ­ку у ос­но­ва­ния боль­шо­го паль­ца, со­от­вет­ст­ву­ю­щую ярем­ной вы­рез­ке. Эта точ­ка ре­гу­ли­ру­ет про­цес­сы в лег­ких.

Мас­саж хо­ро­шо про­во­дить ног­тем ука­за­тель­но­го паль­ца од­но­имен­ной ру­ки или че­рез зер­ныш­ко греч­ки или пше­на, фик­си­ро­ван­но­го в точ­ке лей­ко­пла­с­ты­рем (луч­ше ги­по­ал­лер­ген­ным).

Жен­ские про­бле­мы?

Бо­лез­нен­ные ме­сяч­ные, а так­же силь­ные ма­точ­ные кро­во­те­че­ния во вре­мя мен­ст­ру­а­ций мож­но об­лег­чить при по­мо­щи той же круг­лой ре­зин­ки.

Рас­по­ло­жив ре­зин­ку меж­ду 3 и 4 паль­ца­ми, да­лее на­де­ва­ем ее на ос­но­ва­ние боль­шо­го паль­ца. Если ус­та­ла од­на ру­ка, мож­но на­деть ре­зин­ку на дру­гую ру­ку. Этот прос­той ме­тод по­зво­лит при­ни­мать по­мень­ше аналь­ге­ти­ков.

Зуб за­бо­лел?

Пред­ставь­те, что но­готь боль­шо­го паль­ца – это ши­ро­ко от­кры­тый рот, где верх­няя и и ниж­няя че­люс­ти об­ра­зу­ют овал ног­тя.

Тог­да верх­няя че­люсть со­от­не­сет­ся с мес­том, от­ку­да рас­тет но­готь, а ниж­няя – с той частью ног­тя, ко­то­рую под­стри­га­ем. Оста­ет­ся опре­де­лить, ка­кой зуб так на нас взъ­ел­ся, что не да­ет по­коя.

Ту­пым ка­ран­да­шом (или спе­ци­аль­ным щу­пом) на­хо­дим очень бо­лез­нен­ную точ­ку во­круг ног­тя или с об­рат­ной сто­ро­ны и мас­си­ру­ем: если боль слег­ка от­сту­пи­ла – точ­ка най­де­на пра­виль­но.

К этой точ­ке при­ло­жим при­креп­лен­ное на пла­с­тырь пшен­ное зер­ныш­ко и че­рез не­го мас­си­ру­ем уже про­дол­жи­тель­ное вре­мя.

Как и лю­бой аль­тер­на­тив­ной ме­ди­ци­не, со мно­ги­ми про­бле­ма­ми су-джок-те­ра­пии прос­то не спра­вить­ся, дру­ги­ми она не за­ни­ма­ет­ся, по­сколь­ку тра­ди­ци­он­ная ме­ди­ци­на пре­крас­но ре­ша­ет их са­ма.

Но су-джок слу­жит пре­крас­ным до­пол­не­ни­ем к уже при­выч­ным ме­то­дам ле­че­ния.

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