Су-джок, или 5 способов лечения руками
В то время как обычные люди бегут за помощью в ближайшую аптеку, китайцы находят панацею от болезней на собственном теле...
Китайские представления о врачевании своеобразны: в то время как обычные люди бегут за помощью в ближайшую аптеку, китайцы находят панацею от болезней на собственном теле.
И буквально своими руками излечивают себя и других от головной боли, кашля, артериального давления и даже сердечных недугов. Методика, доступная даже ребенку, называется су-джок.
Первые публикации о методе су-джок в международной печати появились в 1986 г. С этого времени терапия широко распространилась по всему миру. В ряде стран метод су-джок входит в государственные программы здравоохранения и народного образования.
В переводе с китайского су-джок означает руки и стопы. Китайцы говорят, что все органы нашего тела спроецированы именно на этих конечностях, и что для лечения, скажем, зубов, можно надолго отложить встречу со стоматологом, если правильно надавить на определенную точку на ладони.
Не поверить людям, славным предкам которых приписывают изобретение бумаги и чайной церемонии, довольно сложно. Впрочем, можно проверить.
Согласно представлениям китайцев, большой палец кисти и стопы соотносится с головой и шеей, четыре других пальца соответствуют верхним и нижним конечностям, ладонная поверхность – грудной клетке и брюшной полости, причем та часть ладони, которая прилежит к большому пальцу, соотносится с грудной клеткой.
Голова болит?
При головной боли обычной аптечной резинкой (или любой другой) туго перетягиваем ногтевую фалангу большого пальца (соответствие голове), ждем несколько секунд – верхняя часть фаланги побагровеет – и резко отпускаем резинку.
Ощущение, как будто что-то «отхлынуло» от головы. Можно процедуру повторить несколько раз до улучшения состояния.
Сердце ноет?
При болях в сердце необходимо как можно интенсивнее массировать проекцию сердца на кисти – нижнюю треть мышечного валика, который прилегает к большому пальцу.
Массаж этой области может быть очень болезненным. Облегчение наступает довольно быстро, и можно принять валидол.
Кашель замучил?
Изматывающий кашель можно облегчить, массируя точку у основания большого пальца, соответствующую яремной вырезке. Эта точка регулирует процессы в легких.
Массаж хорошо проводить ногтем указательного пальца одноименной руки или через зернышко гречки или пшена, фиксированного в точке лейкопластырем (лучше гипоаллергенным).
Женские проблемы?
Болезненные месячные, а также сильные маточные кровотечения во время менструаций можно облегчить при помощи той же круглой резинки.
Расположив резинку между 3 и 4 пальцами, далее надеваем ее на основание большого пальца. Если устала одна рука, можно надеть резинку на другую руку. Этот простой метод позволит принимать поменьше анальгетиков.
Зуб заболел?
Представьте, что ноготь большого пальца – это широко открытый рот, где верхняя и и нижняя челюсти образуют овал ногтя.
Тогда верхняя челюсть соотнесется с местом, откуда растет ноготь, а нижняя – с той частью ногтя, которую подстригаем. Остается определить, какой зуб так на нас взъелся, что не дает покоя.
Тупым карандашом (или специальным щупом) находим очень болезненную точку вокруг ногтя или с обратной стороны и массируем: если боль слегка отступила – точка найдена правильно.
К этой точке приложим прикрепленное на пластырь пшенное зернышко и через него массируем уже продолжительное время.
Как и любой альтернативной медицине, со многими проблемами су-джок-терапии просто не справиться, другими она не занимается, поскольку традиционная медицина прекрасно решает их сама.
Но су-джок служит прекрасным дополнением к уже привычным методам лечения.