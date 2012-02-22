Укроп - наш «зеленый» друг

Все мы с детства помним, что есть зелень очень полезно. Интересно, а знали ли наши бабушки, какие конкретно полезные свойства имеет зелень? Например, укроп?

Благотворно воздействует на пищеварение

Укроп благотворно воздействует на пищеварение. Эфирные масла, которые содержатся в укропе, усиливают секрецию желчи, помогая пищеварительным процессам. Также укроп успокаивает раздражённый кишечник, нормализует стул, а эфирные масла подавляют микробную инфекцию, если причиной диареи являются микро вредители.

Улучшает сон

В составе укропа имеются флавоноиды, а также витамины группы В, которые успокаивают нервную систему.

Антибактериальные свойства

Опять же на помощь приходят эфирные масла, которые успешно дезинфицируют и подавляют инфекционные очаги. Семена и листья укропа здорово освежают полость рта благодаря наличию эфирных масел. Ароматные вещества проявляют дезинфицирующие, антимикробные и антиоксидантные свойства.

Борьба с раком

Последние исследования показали, что монотерпены, входящие в состав укропа, помогают в профилактике раковых заболеваний. Благодаря монотерпенам активизируется секреция энзима под названием «глутатион-S-трансфераза», эффективного при нейтрализации канцерогенных веществ. Другие компоненты укропа также профилактируют раковые заболевания.

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