Какие продукты облегчат ПМС?

Гормональные изменения в женском организме накануне менструации провоцируют возникновение предменструального синдрома (ПМС). Как результат, женщину преследуют усталость, раздражительность и другие неприятные симптомы. Названы продукты, которые облегчают течение ПМС.

Это продукты, содержащие кальций, магний, витамины Е и В6. Прежде всего, это молочные продукты, брокколи, капуста, шпинат, спаржа, яичные желтки, бобы, орехи, инжир, печень, цикорий, оливки, петрушка, цельные зерна пшеницы, гречки, овса, ржаной хлеб.

Справиться с раздражением помогает и темный шоколад за счет содержания магния и жирных кислот омега-3 и омега-6. А вот продукты, богатые сахаром, солью и кофеином рекомендовано исключить из своего меню в период ПМС.

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