Диета от прыщей

Наиболее распространенными причинами появления прыщей и других несовершенств на коже являются неправильное питание и недостаточный уход за лицом. Прыщи не могут появиться из неоткуда, и чтобы избавиться навсегда от них, необходимо для начала установить точную причину их возникновения. В этом случае лучше всего посетить специалиста, который определит истинную причину проблемной кожи на лице.

Но если прыщи на вашем лице это временное явления и появляются с определенной периодичностью, то стоит попробовать изменить состав рациона питания и пересмотреть методы ухода за лицом, которые вы обычно используете. Диетологи разработали особую программу, предусматривающую оздоровление организма, выделив ряд продуктов, которые должны не только входить в ежедневный рацион, но и активно применяться для ухода за кожей лица.

Вот список пяти продуктов, использование которых ведет к оздоровлению кожи и очищает ее от прыщей:

1. Чистая вода. Для постоянного очищения организма необходимо пить много жидкости, она поможет сохранить вашу кожу увлажненной и здоровой. Эксперты отмечают, что женщине надо ежедневно выпивать около 8 стаканов очищенной негазированной воды, являющейся отличным способом предотвращения возникновения прыщей и способствующей обновлению клеток кожи.

2. Оливковое масло. Большое содержание витаминов А и E в оливковом масле значительно продлевает молодость кожи, увлажняет ее и придает эластичность. Специалисты рекомендуют готовить еду исключительно на оливковом масле, так как оно является природным источником необходимых жирных кислот. Оливковым маслом также можно протирать лицо, поскольку продукт надолго удерживает в коже влагу, не забивая поры.

3. Зеленый чай - знаменитый источник катехина, химического элемента с мощными противовоспалительными свойствами. Чай поможет не только избавиться от прыщей, но и побороть свободные радикалы, вредящие коже.

4. Пшеница и орехи - источник селена, играющего жизненно важную роль в нормальном функционировании клеток кожи. Такое вещество, как селен быстро восстанавливает поврежденные клетки, предотвращая появление прыщей на коже. Кроме этого, омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в орехах и пшенице, делают кожу бархатистой.

5. Мясо и рыба являются лучшим источником белка для организма. Потребление продуктов питания с большим содержанием белка является профилактикой различных заболеваний и отличным оружием в борьбе за идеальную здоровую кожу. Кроме того, сырое мясо даже может стать ингредиентом питательной маски для лица.

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