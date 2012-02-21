Чем вредны витамины промышленного производства?

Витаминные добавки, которые многие принимают, чтобы замедлить старение, на самом деле могут укорачивать жизнь. С таким заявлением выступили ученые из Университета Копенгагена, изучив результаты 67 исследований, посвященных эффектам приема витаминов.

Во внимание принималось влияние витаминов-антиоксидантов – групп А, Е, бета-каротина, селена. Участниками этих исследований стали, в общей сложности, 233 тыс. человек с разным состоянием здоровья. Анализ показал, что регулярный прием препаратов витамина А связан с повышением смертности на 16%. Прием бета-каротина и витамина Е – на 7% и 4% соответственно. Влияние селена на смертность не отмечено.

Точных причин такого воздействия ученые пока не знают. Они предполагают, что витамины промышленного производства нарушают работу естественных механизмов защиты организма. Исходя из этого, они призывают обеспечивать организм витаминами с помощью сбалансированного питания.

neboley.com.ua