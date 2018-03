Видеоигры помогают избавиться от катаракты

Видеоигры могут улучшить зрение у людей, страдающих от врожденной катаракты (помутнение хрусталика). К такому выводу пришли ученые из Макмастерского университета в Торонто (McMaster University).

По словам специалистов, данное заболевание трудно поддается лечению, а контактные линзы не всегда эффективны (возникают трудности при чтении текстов, напечатанных мелких шрифтом, проблемы с восприятием движущихся объектов, распознаванием лиц в зрелом возрасте). Однако, по их мнению, больных можно вылечить с помощью видеоигр.

В эксперименте ученых приняли участие 6 добровольцев в возрасте от 19 до 31 года с врожденной катарактой обоих глаз. В результате, после 40 часов, проведенных за видеоиграми в течение месяца, зрение больных значительно улучшилось: они видели небольшие объекты и могли определять направление движения точек и узнавать лица людей.

Полученные данные подтверждают выводы предыдущих исследований, которые также указывают на благотворное влияние видеоигр на зрение. Как сообщает руководитель работы Дафна Маурер, игры можно использовать для лечения так называемого "ленивого глаза" (амблиопия), при котором снижается острота зрения одного глаза при отсутствии каких-либо объективных причин.

"Эти улучшения в состоянии пациентов говорят о том, что мозг взрослого человека остается достаточно пластичным и при должном обучении может преодолевать сенсорные недостатки", - комментирует Д.Марер. Курс такой игротерапии рекомендуется проводить под контролем офтальмолога.

Отчет об исследовании был представлен на ежегодной конференции Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS, The American Association for the Advancement of Science) в Ванкувере.

news.open.by