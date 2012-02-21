По рукопожатию и походке ставят диагноз

Врачи научились ставить диагноз по рукопожатию и походке. Так, сниженная скорость ходьбы предсказывает развитие деменции, а сила рукопожатия связана с риском инсульта.

Исследование проводилось в Бостонском медицинском центре. 2410 добровольцев, средний возраст которых 62 года, прошли сканирование мозга, у них измерили скорость ходьбы и силу рукопожатия. Спустя 11 лет после анализа у 79 из них произошел инсульт, а у 34 развилась деменция.

Специалисты пришли к выводу, что медленное передвижение и слабость в руках предшествуют диагностированию болезни – деменции или инсульта соответственно. Авторы исследования рекомендуют врачам принять эти сигналы на вооружение.

likar.info