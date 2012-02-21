По рукопожатию и походке ставят диагноз
10:06, 21 февраля 2012Зарубежные новости
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Вялость - предвестник инсульта
Врачи научились ставить диагноз по рукопожатию и походке. Так, сниженная скорость ходьбы предсказывает развитие деменции, а сила рукопожатия связана с риском инсульта.
Исследование проводилось в Бостонском медицинском центре. 2410 добровольцев, средний возраст которых 62 года, прошли сканирование мозга, у них измерили скорость ходьбы и силу рукопожатия. Спустя 11 лет после анализа у 79 из них произошел инсульт, а у 34 развилась деменция.
Специалисты пришли к выводу, что медленное передвижение и слабость в руках предшествуют диагностированию болезни – деменции или инсульта соответственно. Авторы исследования рекомендуют врачам принять эти сигналы на вооружение.
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