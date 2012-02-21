У телеманов отмирают клетки мозга

Психологи и врачи утверждают, что истинных разрушительных масштабов телевидения мы еще не осознали. Но и того, что сегодня известно относительно влияния телевидения на человека, достаточно, чтобы понять его вред.

Во-первых, оно отбирает у людей потребность искать "развлечения" для мозга, которые заложены от природы: читать книги, рисовать, конструировать, что-то изучать, ходить в театры, музеи и тому подобное. Зачем напрягаться, если стоит лишь включить телевизор и на тебя польется поток информации?

Но дело еще в том, что это пассивное "употребление", которое не может удовлетворить физиологичные потребности "серого вещества". Ведь ему предлагаются уже готовые образы, формулы, шаблоны.

Мозгу же нужно мыслить, анализировать. Лишь тогда он развивается. Пассивность вызывает то, что атрофирует и деградацию мозговой ткани.

И дело не только в том, что от этого страдает интеллект, общее развитие человека. Но и в том, что мозговые клетки начинают стареть и отмирать.

Ведь при отсутствии нагрузок на организм, в значительно меньшем количестве поставляются питательные вещества и кислород.

В результате этого у человека притупляется память, развивается склероз, а также развиваются болезни разных органов и систем, которые непосредственно связаны с головным мозгом.

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