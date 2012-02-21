Диета на макаронах – вкусно и дешево

Хочешь похудеть, но не можешь отказаться от мучных изделий? Попробуй диету на макаронах. Похудеть можно вкусно и легко!

Худеть на макаронах! Считаешь эту мысль абсурдом? А зря! Похудеть на макаронах можно. Более того, для многих диета на макаронах может оказаться гораздо эффективнее, чем похудение на фруктах или злаках.

Диета на макаронах – в чем секрет?

Успех похудения зависит от сорта макаронных изделий. Для диеты нужно выбирать только макароны из твердых сортов пшеницы.

Учти: все остальные макароны и макаронные изделия, даже с пометкой на упаковке «диетические», могут только навредить фигуре.

Выбирая макароны для похудения, следи, чтобы на упаковке была надпись «Из твердых сортов пшеницы», «Пшеница твердых сортов» или «Pasta di semola di grano duro».

Правильное приготовление

Для эффективного похудения мало «правильных» макарон из твердых сортов пшеницы. Важно, также грамотно их готовить. Итак, чтобы не толстеть, макароны нужно варить в большой кастрюле, с как минимум 2,25 л воды на каждые 225 г макарон. Можно добавить немного соли по вкусу, но это не обязательно.

Макароны добавляй в кипящую воду, один раз перемешай, чтобы они не слиплись, и вари 10-12 минут (время, как правило, указано на упаковке).

Принципы макаронной диеты

1. Употребляй блюда из макарон до 14:00. Например, на завтрак или обед. Ужин должен быть легким – лучше овощным или кисломолочным.

2. Блюда из макарон должны быть максимально постными. Соусы, майонез, зажарки и прочие приправки – табу.

3. Во время диеты следует пить не менее 2 л жидкости в день. Свежая вода, травяной или зеленый чай без сахара, утром можно кофе без сливок и сахара.

4. Под запретом. Жирное, жареное, сладости, хлеб, фастфуд и прочие вкусности, от которых набирают вес.

5. Если очень хочется сладкого. Можно позволить себе ложечку меда, варенья, немного кураги или чернослива. А также фруктовые фреши.

Совет диетолога. Чтобы диета была успешной, ее лучше сочетать с регулярной физической активностью, например, тренировками по фитнесу.

Примерное меню

Завтрак: отварное яйцо, 1 помидор, чай без сахара.

Второй завтрак: яблоко или 5 шт. кураги.

Обед: паста с морепродуктами.

Полдник: яблоко.

Ужин: салат из зелени со свежим огурцом, заправленный оливковым маслом.

Перед сном: стакан кефира.

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