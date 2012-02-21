Чем опасна для здоровья масленица

В начале масленичной недели врачи предупреждают о вреде здоровью, который могут нанести проводы зимы. Особенно осторожны в дни поедания блинов должны быть диабетики. Им рекомендуется ограничивать себя в пище и алкоголе.

С рекомендациями диабетикам выступил врач-диабетолог Михаил Богомолов. Людям, страдающим от второго типа сахарного диабета, инсулинонезависимого, он напомнил "три золотых правила": бояться жира, питаться в основном овощами и распределять прием углеводов равномерно в течение дня.

Блины следует готовить из ржаной или гречневой муки. Если же добавляются варенье и джемы, то они должны быть приготовлены на сахарозаменителях или фруктозе. Для тех, кто пользуется инсулином, главное - правильно рассчитать количество хлебных единиц. Одна ложка муки с верхом - это одна хлебная единица.

Людям с диабетом второго типа начинять блины следует только обезжиренным творогом с жирностью не выше 5%. То же касается и сыров. Они тоже должны быть обезжиренные. По словам Богомолова, лучшая блинная начинка для диабетиков - тушеная капуста.

Также врач отметил, что россиянам, страдающим диабетом, лучше отказаться от крепкого алкоголя. По его словам, при употреблении крепких спиртных напитков, возможны значительные и внезапные падения уровня сахара в крови. Отдать предпочтение следует красному сухому вину. Но им тоже не следует сильно увлекаться. "Я бы рекомендовал использовать красные сухие вина в дозе до 150 миллилитров в сутки", - передает слова Богомолова РИА Новости.

Задуматься о питании следует и тем, кто собирается соблюдать Великий пост, начинающийся после Масленицы. В масленичную неделю по уставу не разрешается употребление мяса, но разрешается употребление молочных продуктов и яиц. Постепенное сокращение рациона поможет легче перенести лишения поста. А вот резкий переход от обжорства к постной пище является сильным стрессом для организма.

Специалисты советуют обращать внимание на масленичные традиции, связанные с активным отдыхом. Это может не только не навредить здоровью, но и, наоборот, укрепить его, а также побороть хандру. Шуточные противостояния - кулачные бои, взятие снежного городка - хороший способ для мужчин бороться со стрессом. А традиционные танцы и хороводы помогут развеселиться с пользой женщинам.

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