7-летней девочке пересадили сразу семь внутренних органов

В Южной Корее местные врачи впервые успешно осуществили пересадку сразу семи внутренних органов семилетней девочке. Подобная одновременная трансплантация открывает новые перспективы в борьбе с трудноизлечимыми заболеваниями, пишет в пятницу газета "Соуль синмун".

Операция была проведена в октябре прошлого года группой специалистов под руководством доктора Ким До Ена в столичном Асанском медицинском центре.

Семилетней девочке Чхо Ин Со, на протяжении шести лет страдавшей хроническим синдромом кишечной псевдонепроходимости, были пересажены печень, поджелудочная железа, тонкая кишка, желудок, двенадцатиперстная кишка, толстый кишечник и селезенка.

"Большинство ее органов не действовали, и мы готовили трансплантацию около двух лет. Такие операции на детях проходят сложнее, чем у взрослых из-за малого размера пересаживаемых органов, да и шансов на успех меньше. К счастью, нашелся подходящий донор", - рассказал Ким До Ен.

Этим редким заболеванием, которое в подавляющем большинстве случаев приводит к летальному исходу, в Южной Корее страдают всего около десяти человек. Единственным способом лечения таких людей местные врачи считают трансплантацию органов.

Чхо Ин Со появилась на свет недоношенной, и врачи сразу же поставили ей этот страшный диагноз. Девочке дважды делали хирургические операции по вправлению желудка и толстой кишки, но и после этого она могла жить только на питательных инъекциях.

К счастью, трансплантация прошла успешно. Чхо Ин Со с ноября прошлого года ест твердую пищу и на этой неделе выписывается из больницы.

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