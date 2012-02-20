Новое лекарство от ожирения

Британские ученые разработали уникальный метод борьбы с избыточным весом. Исследователи создали пищу, которая значительно снижает тягу к еде. Специалисты из Института пищевых исследований английского города Норич смогли получить натуральные пищевые добавки, которые снижают аппетит.

Эти БАДы способствуют резкому снижению возможности организма перерабатывать и усваивать жиры. К тому же снижается активность участка мозга, который отвечает за аппетит.

В скором будущем в британских супермаркетах на прилавках появится еда с пищевыми добавками, которые значительно снижают чувство голода. Планируется, что БАДы будут добавлены в наиболее калорийные продукты, такие как торты, печенье, пирожные, шоколад. Таким образом, сладкоежки могут вдоволь насытится любимой пищей, при этом не поправляясь.

Ученые рассказали, что из злаковых липидов были получены необходимые активные добавки. Они в свою очередь способны тормозить процесс разложения жиров и вовремя подавать сигнал мозгу о насыщении. Стоит отметить, что на сегодняшний день 40% мужчин и 30% женщин имеют избыточный вес. К тому же 24% мужчин и 27% представительниц прекрасного пола мучаются от ожирения. К таким выводам пришли ученые из 63-х стран мира.

Выводы ученых были сделаны на основе обследования около 170 тыс. человек, возраст которых колеблется от 18 до 80 лет. Полученные данные дают все основания полагать, что мир охватила эпидемия ожирения, и она имеет гигантские масштабы. Об этом сообщает Washington Profile.

К тому же ни для кого не секрет, что лишний вес приводит ко многим заболеваниям. В частности к нарушению нормальной функции сердечно-сосудистой системы, также может возникнуть сахарный диабет второго типа. И это далеко не весь список. Избыток веса увеличивает риск возникновения патологий беременности в 2 раза, рака толстой кишки в 2 раза, рака матки в 5 раз, подагры в 3 раза и желчнокаменной болезни в 2 раза.

Мужчины, у которых размер талии увеличился на 14 см, на 35% повышают риск приобрести заболевание сердечно-сосудистой системы. У женщин, чья талия стала шире на 15 см, шанс получить подобную болезнь увеличивается на 40%. Такое исследование было проведено институтом INSERM. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Circulation: Journal of the American Heart Association.

Подчеркнем, что ожирению подвержены все социальные слои населения. Так тучными могут стать семьи с небольшим достатком, поскольку их питание далеко от идеала. Большое количество хлеба, картофеля и дешевых жиров приводит к избытку веса. Люди, чей достаток выше среднего полнеют от большого количества сладкого. К тому же свою лепту вносит жирное мясо, рыба и большое количество различных копченостей.