Зеркало - причина депрессии

Ученые лондонского Института психиатрии пришли к выводу, что женщины, которые смотрятся в зеркало несколько раз в день, со временем начинают страдать от психических расстройств.

Все дело в том, что представительницы прекрасного пола стараются "словить" свое отражение на любой блестящей поверхности, но они намного критичнее, чем мужчины, относятся к своей внешности. В среднем британки смотрятся в зеркало 38 раз в день, в то время как их соотечественники противоположного пола -18. Женщины находят у себя множество несуществующих (или несущественных) недостатков, из-за которых начинают страдать.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие вполне довольные своей внешностью добровольцы. Их попросили проводить у зеркала не менее 10 минут в день. В результате по окончании исследования значительная часть участников проявляла постоянное беспокойство по поводу своей внешности, а у некоторых прогрессировала депрессия. Ученые были поражены такими результатами, поскольку ожидали, что стресс усугубиться только у людей, больных дисморфофобией (постоянные переживания по поводу незначительного недостатка). Но и здоровые добровольцы повели себя "неадекватно".

Чтобы внешность не приносила вам душевные страдания, старайтесь не так часто смотреться в зеркало. Каждый человек прекрасен по-своему!

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