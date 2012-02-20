Снежная лавина сошла в горах Словакии
11:25, 20 февраля 2012Зарубежные новости
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На помощь направлены войска
Снежная лавина сошла в горах Словакии в воскресенье в районе поселка Старе-Горы у подножья Татр, на помощь местным жителям направлены войска, сообщает словацкое информагентство SITA.
Местные власти объявили чрезвычайное положение в Старых-Горах и окрестностях.
О возможных пострадавших во время схода снежной лавины пока не сообщается.
«Армия всегда готова прийти на помощь в кризисных ситуациях. Мы помогли сразу, как только нас об этом попросили (местные власти)», - сказала премьер-министр Словакии Ивета РАДИЧОВА.
На место ЧП министерство обороны Словакии направляет военнослужащих и тяжелую технику.
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