Снежная лавина сошла в горах Словакии в воскресенье в районе поселка Старе-Горы у подножья Татр, на помощь местным жителям направлены войска, сообщает словацкое информагентство SITA.

Местные власти объявили чрезвычайное положение в Старых-Горах и окрестностях.

О возможных пострадавших во время схода снежной лавины пока не сообщается.

«Армия всегда готова прийти на помощь в кризисных ситуациях. Мы помогли сразу, как только нас об этом попросили (местные власти)», - сказала премьер-министр Словакии Ивета РАДИЧОВА.

На место ЧП министерство обороны Словакии направляет военнослужащих и тяжелую технику.