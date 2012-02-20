На Филиппинах землетрясение унесло жизни 52 человек
09:58, 20 февраля 2012Зарубежные новости
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Без вести пропал 61 человек
Число жертв произошедшего на Филиппинах землетрясения выросло до 52, пропавшим без вести числится 61 человек.
Об этом сообщает РИА «Новости».
4 февраля в центральной части Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,9, которое не повлекло за собой жертв и разрушений. Спустя два дня, 6 февраля, центральную часть Филиппинского архипелага вновь сотрясли подземные толчки. Магнитуда второго землетрясения составила 6,9.
В декабре прошлого года на центральную и восточную части Филиппин обрушилась мощная тропическая буря, унесшая жизни более 1,2 тысячи человек.
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