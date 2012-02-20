На Филиппинах землетрясение унесло жизни 52 человек

Число жертв произошедшего на Филиппинах землетрясения выросло до 52, пропавшим без вести числится 61 человек.

Об этом сообщает РИА «Новости».

4 февраля в центральной части Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,9, которое не повлекло за собой жертв и разрушений. Спустя два дня, 6 февраля, центральную часть Филиппинского архипелага вновь сотрясли подземные толчки. Магнитуда второго землетрясения составила 6,9.

В декабре прошлого года на центральную и восточную части Филиппин обрушилась мощная тропическая буря, унесшая жизни более 1,2 тысячи человек.