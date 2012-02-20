В Швеции водитель 2 месяца просидел под снегом в машине

Житель шведского города Оребро просидел в заваленной снегом машине более двух месяцев, пока его не обнаружил водитель снегохода, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Telegraph.

«К нам поступило сообщение о том, что в глубине леса, почти в километре от главной дороги, в автомобиле был найден человек», – рассказал журналистам Эббе НЮБЕРГ, дежурный полицейский округа Вестерботтен.

В пятницу водитель снегохода заметил на пустынной лесной дороге города Умеа (к югу от Полярного круга) занесенный снегом автомобиль. Подойдя поближе, он заглянул внутрь и заметил странное шевеление. Протерев стекло, он увидел человека, кутающегося в спальный мешок.

Э.НЮБЕРГ пояснил, что человек находился «в критическом состоянии», не мог двигаться и говорить. Его тут же доставили в ближайшую больницу.

«Это просто удивительно, что он жив!» – признался полицейский, добавив, что в последнее время температура в регионе редко поднималась выше отметки –30.

Пока неясно, сколько времени швед просидел в машине. Сам он говорит, что не ел с декабря.

Каким образом человек смог выжить в таких условиях и почему все это время его никто не разыскивал, предстоит выяснить врачам и полиции.