Приправа, которая тормозит старость

Употребление приправы карри 1-2 раза в неделю защищает от развития болезни Альцгеймера, заявили шведские ученые.

Исследователи из Университета Линчепинга провели тесты на плодовых мушках, давая им куркумин (ключевое соединение куркумы). В результате продолжительность жизни насекомых возросла на 75%.

Ученые объясняют, что болезнь Альцгеймера, вызывающая деменцию, связана со скоплением амилоидного белка. Куркумин ускоряет формирование нервных волокон, уменьшая количество олигометов (молекул), которые вредят нервным клеткам.

Воздействие на олигометы может стать новым методом по лечению болезни Альцгеймера. Смесь пряностей карри имеет индийское происхождение, и именно в этой стране число больных с таким диагнозом значительно ниже, чем в ряде других стран.

meddaily.ru