Самая счастливая диета

Названа диета, которая не только помогает худеть, но и делает людей счастливыми. Австралийские ученые заявили, что для этого достаточно отдавать предпочтение углеводам и уменьшить потребление мяса и молочных продуктов.

В эксперименте прияли участие 106 добровольцев в возрасте 24-64 года, которые имели лишний вес. Участников разделили на две группы, одна из которых в течение года соблюдала углеводную диету (разрешены хлеб, макароны, рис), а вторая сидела на диете, основой которой были мясные и молочные продукты.

Уже через два месяца стало очевидно, что эмоциональное состояние участников из второй группы резко ухудшилось – они стали агрессивными и депрессивными. А «углеводная» группа чувствовала себя превосходно. При этом сброшенный вес в группах был одинаков – в среднем, по 13,7 кг.

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