9 мифов о простуде

Чтобы вылечить простуду или грипп, а также защитить свой организм от сезонных недугов, важно знать, какие «лекарства» работают, а какие – народный вымысел.

9 ошибок в лечение простуды и гриппа

1. Мед – чудо-лекарство

Мед действительно полезен. Но, увы, от вирусных инфекций он не убережет. Зато поможет облегчить протекание болезни. Только учти: мед – сильный аллерген.

2. Причина заболевания – переохлаждение

Заблуждение! Простуду и грипп – вызывают вирусы, а холод и сквозняки – только дополнительные факторы, ослабляющие иммунную систему организма.

3. Во время болезни следует усиленно питаться

Переваривание тяжелой белковой или жирной пищи требует слишком много энергии, которая необходима организму для борьбы с вирусами. Во время болезни в рационе нужны легкоусвояемые продукты: рыба, овощи, фрукты, овощной бульон.

4. При ОРВИ нужны антибиотики

Опасное заблуждение! Антибиотики бессильны против вирусной инфекции. Применение антибиотиков, когда в них нет необходимости, наносит серьезный вред здоровью. Кроме того, приводит к росту количества бактерий, которые становятся невосприимчивыми к этим лекарствам.

Обрати внимание! Если к вирусной инфекции присоединилась бактериальная, в этом случае можно прибегнуть к помощи антибиотиков. Но только под контролем врача.

5. При простуде поможет алкоголь

Алкоголь расширяет сосуды и согревает. Но не стоит прибегать к этому методу лечения, так как алкоголь наносит серьезный удар по ослабленному иммунитету.

6. Температуру нужно сбивать

Повышение температуры – важная защитная функция организма, который пытается самостоятельно справиться с вирусами. Использовать жаропонижающие средства нужно лишь в том случае, если температура поднимается выше 38,5 градусов.

7. Баня и сауна уничтожат инфекцию

Если ты уже болеешь, эти процедуры только ослабят твой организм. Зато баня и сауна очень эффективны для профилактики простудных заболеваний.

8. Против вирусов лучше всего витамин С

По словам экспертов, постоянный прием витамина С предупреждает развитие ОРВИ всего на 10%. Но если простуда уже началась, прием аскорбиновой кислоты уменьшает продолжительность недуга.

9. Прививка – лучшая профилактика гриппа

В периоды эпидемий простуды и гриппа лучшей профилактикой является применение защитной маски в местах массового скопления людей. На втором месте – промывание носоглотки солевыми растворами и антисептиками. На третьем месте – закаливание организма, которое повышает иммунитет и устойчивость организма к вирусным инфекциям. И лишь на четвертом – вакцинация.

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