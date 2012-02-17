В Японии более 100 человек погибли из-за сильных снегопадов

Более 100 человек стали жертвами сильных снегопадов, которые обрушились нынешней зимой на Японию.

Как передает ИТАР-ИТАСС, об этом сегодня сообщило центральное пожарное управление, которое отвечает за устранение последствий чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, больше всего смертельных случаев отмечено в префектурах Ниигата и Хоккайдо - 23 и 21 соответственно. Еще несколько сотен человек получили травмы различной степени тяжести. Большинство из погибших и пострадавших сорвались с крыш собственных домов, когда очищали их от снега. Кроме того, несколько жителей горных районов попали под снежные лавины. Так, в префектуре Акита лавина накрыла целый отель, что привело к гибели троих человек.

Снегопады в Японии также серьезно нарушили транспортное сообщение, вызвали многокилометровые пробки на основных автомагистралях и привели к отмене авиарейсов и задержкам в движении скоростных поездов "Синкансэн". Объем выпавших осадков на западном побережье страны вдвое превышает норму.

