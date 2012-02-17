Кофе вызывает мужское бесплодие

Кофемания грозит мужчине бесплодием, пришли к выводу исследователи.

В исследовании приняли участие 2,5 тыс. добровольцев, которые привыкли употреблять кофе и кофеинсодержащие напитки в различных количествах. Оказалось, что кофе существенно уменьшает количество сперматозоидов в сперме. У мужчин, которые не являются любителями этих напитков, количество сперматозоидов превышает 50 млн. на 1 мл семенной жидкости. У тех, кто пьет 2-3 кружки кофе в день, фертильность снижается до 35 млн. сперматозоидов на 1 мл.

Нередко кофемания у мужчин сопровождается трудоголизмом. Это дополнительная угроза потенциальному отцовству, объясняют эксперты.

likar.info