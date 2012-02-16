Во рту американца взорвалась электронная сигарета

Житель американского штата Флорида лишился части своих передних зубов и куска языка после того, как у него во рту взорвалась электронная сигарета, передает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на службу пожаротушения.

Предположительно, батарея сигареты взорвалась в ночь на вторник, когда мужчина курил.

Пострадавший, чье имя не приводится, использовал электронные сигареты, чтобы бросить курить.

Мужчина в настоящее время находится в больнице города Мобил.

О модели взорвавшейся сигареты не сообщается.

Электронные сигареты внешне практически не отличаются от обычных: они представляют собой трубочку, состоящую из аккумулятора, парогенератора и сменных картриджей, наполненных ароматизированной жидкостью. Кончик сигареты загорается во время затяжки, когда курильщик вдыхает "дым", что позволяет имитировать процесс курения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Администрация по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США (Food and Drug Administration, FDA) заявляли, что электронные сигареты, как и обычные, представляют собой серьезную угрозу здоровью.

РИА новости