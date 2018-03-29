Какие болезни можно заесть шоколадом?

Врачи средневековой Европы уверяли своих пациентов, что шоколад успокаивает печень, способствует пищеварению, облегчает сердечную боль. Шоколад ели при лечении туберкулеза, анемии, подагры, для снижения температуры. Да и сейчас врачи, например, из Американской ассоциации диетологов утверждают, что содержащиеся в шоколаде минералы и антиоксиданты помогают предупредить некоторые болезни.

Тем, кто заботится о своем здоровье, многие кардиологи советуют не пить кофе, а есть шоколад. Он полезнее для сердца, чем красное вино, чай или яблоки: снижает риск образования тромбов, улучшает показатель давления. 40 граммов черного шоколада приносят пользу, равноценную стакану красного вина.

Как показали исследования, проведенные медиками Калифорнийского университета, при употреблении правильного шоколада в крови фиксируется снижение концентрации лейкотриена - вещества, которое склеивает клетки крови, то есть способствует образованию тромбов и закупорке сосудов.

Целители давно используют полезные свойства шоколада в своей практике. Так, кардинала Ришелье лечили шоколадом от многих недугов. Да и современные исследователи считают, что употребление шоколада создает ощущение комфорта, поднимает настроение, помогает снять стресс.

Шоколад повышает содержание в мозге фенилталамина, который стимулирует ощущения, напоминающие те, что возникают в состоянии влюбленности. Шоколад помогает женщинам легче переносить недомогания «критических дней», считает калифорнийский врач Дебора Уостерхауз.

Шоколад бодрит, повышает работоспособность. Еще бы, ведь он содержит физиологически активное вещество - теобромин. Этот алкалоид - сильнодействующее средство, один грамм его, например, для кролика смертелен. Поэтому любителям шоколада, особенно горького, следует помнить: ни одним продуктом не следует злоупотреблять. А уж таким - особенно.

Следует также иметь в виду, что в зернах какао много азотосодержащих веществ, к примеру, щавелевой и мочевой кислот, которые негативно сказываются на обмене веществ. Задуматься об этом есть резон тем, кто страдает ожирением, подагрой, не говоря уже о сахарном диабете, заболеваниях печени и почек, гипертонической болезни.

Дубильных веществ в какао-бобах больше, чем клетчатки или воды, - до 5,8%. Это тревожный факт для тех, кто страдает запорами. А уже упоминавшийся теобромин и кофеин оказывают возбуждающее действие на мышцу сердца и нервную систему.

Обычно люди выбирают шоколад по вкусу - независимо от рецепта и обертки. По стандарту шоколадом считается кондитерское изделие, изготовленное на основе какао-бобов с сахаром без добавления или с добавлением некоторых других видов сырья (орехов, цукатов, изюма, сухого молока и др.). В шоколаде не допускается использование жиров - заменителей какао-масла, за исключением начинки.

Натуральный шоколад всегда содержит какао-масло. Коричневый цвет ему придает какао-порошок, от процентного содержания которого зависит интенсивность цвета. На него влияет также наличие в продукте молочного жира. Вкус шоколада зависит от соотношения какаосодержащих компонентов и сахара.

В списке ингредиентов натурального шоколада какао-масло обычно стоит на первом месте. Если же изготовитель указал, что его шоколад сделан на основе гидрогенизированного жира или растительных масел, то вы имеете дело не с шоколадом, а со «сладкой плиткой». Сладкая плитка не имеет права называться шоколадом и стоить она должна гораздо дешевле натурального шоколада.

При покупке обращайте внимание на дату выпуска и срок годности, на то, рядом с чем выложен шоколад на прилавке. Ведь он легко впитывает посторонние запахи и теряет свой приятный аромат, а также весьма чувствителен к колебаниям температуры и влажности окружающего воздуха.

Если шоколад без добавлений, то его срок хранения полгода, с добавлением сухих молочных продуктов или с начинкой - три месяца. Температура хранения должна быть в пределах плюс 18 градусов - минус 3 градуса. При температуре выше 24 градусов в глазури шоколадных конфет плавится какао-масло.

Александр Борисов, Правда.Ру