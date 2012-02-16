Какие продукты вызывают боли в суставах

Врачи составили перечень продуктов, которые провоцируют приступы болей, связанных с артритом, подагрой и фибромиалгией. Результаты опубликованы в журнале «NaturalNews».

•Пасленовые овощи (помидоры, картофель, перец, баклажаны). Они содержат вещество соланин. У некоторых людей вещество провоцирует вспышки боли в суставах и мягких тканях.

•Белковые продукты, содержащие пурины (красное мясо и субпродукты, моллюски). Распад пуриновых оснований ведет к образованию мочевой кислоты, вызывающей подагру.

•Пшеничная клейковина с высокой степенью переработки.

•Транс-жиры. Они содержатся в большинстве продуктов фаст-фуда.

•Пищевые добавки, искусственные подсластители, консерванты.

Исследования показали, что исключение этих продуктов из рациона улучшает состояние суставов и мышц.

orthodox.od.ua