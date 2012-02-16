В Гондурасе вместе с тюрьмой живьем сгорели 356 заключенных

Как передает радио «Свобода», трагедия произошла в городе Комаягуа, который находится в 75 километрах севернее столицы Тегусигальпы.

Сгоревшая тюрьма была рассчитана на 800 заключённых. Пожар вспыхнул после начавшегося в тюрьме мятежа заключенных. Охрана применила оружие. Причины возникновения огня остаются неясными - по некоторым предположениям, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания, по другим - поджог осуществили сами заключённые. По словам приехавших пожарных, именно стрельба помешала им войти в здание, чтобы тушить огонь.

По данным ООН, в Гондурасе самый высокий в мире показатель убийств. Власти жёстко действуют против уличных вооружённых банд, что приводит к значительному превышению числа заключённых над вместимостью тюрем.