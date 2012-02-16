Чем полезен чернослив?

Исследование, проведенное недавно мексиканскими учеными, пролило свет на полезные свойства чернослива, которые доселе в серьез не воспринимались.

Специалисты доказали эффективность ягод чернослива для лечения кариеса и воспаления десен. Ученые из Мексики уверены - чернослив замедляет рост и уничтожает бактерии, вызывающие заболевания полости рта.

Дело в том, что вещество, содержащееся в черносливе, помимо своих известных полезных свойств, эффективно борется с бактериями, которые связаны с возникновением зубного камня. Автор исследования Хосе Фаусто Риверо считает, что это открытие вскоре найдет практическое применение.

Главная сложность применения данного открытия на практике заключается в том, что предстоит создать технологию, которая позволит выделить из чернослива антибактериальное вещество в количествах, необходимых для производства в фармацевтике. А для этого потребуется время.

vitamin-portal.ru