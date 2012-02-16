Запрет на курение не заставляет больше курить дома

Введение запрета на курение в общественных местах благотворно сказывается на здоровье человека. Исследование показало: подобные ограничения подталкивали отказаться от табака и в собственном доме.

Данный вывод был сделан после проведения изысканий в Британии, Ирландии, Франции, Германии и Голландии. Действительно, соответствующий запрет не заставлял людей больше курить дома. Значит, введение подобных мер имеет смысл. Данные выводы противоречат ранее озвучивавшимся.

Комментирует автор изыскания Уте Монс из Немецкого исследовательского центра рака и Отделения предотвращения рака при ВОЗ: "Введение более жестких правил в обществе, возможно, подтолкнет курильщиков установить аналогичные правила и дома. Об этом свидетельствуют полученные данные более 5680 курильщиков".

Надо сказать, до того, как в европейских странах был введен запрет на курение в общественных местах, многие курильщики вводили ограничения по курению и дома. А после введения запрета на государственном уровне, число людей, не курящих дома увеличилось еще больше.

Например, в Германии 38% курильщиков не курили дома. В Ирландии - 25%, во Франции - 17%, и 28% голландцев не хотели подвергать своих домашних угрозе. Чаще всего это происходило, если человек хотел бросить курить, когда рождался ребенок или если сам курильщик выступал против курения в барах.

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