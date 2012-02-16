Чтобы не допустить слоение ногтей, нужно придерживаться следующих правил. Первое, это использовать лаки для ногтей с содержанием кальция. Ведь именно в этом проблема, в его недостаче. А когда снимаете старый лак, используем специализированные препараты, которые не содержат ацетона, как привыкли многие.

Думаю, теперь понятно, почему слоятся ногти, все из-за недостачи кальция и других важных витаминов. Если процесс начался, лечение ногтей проводим обычными ванночками. Например, раз в неделю делаем раствор из растительного масла и 2-3 каплей йода и в нем держим свои пальцы несколько минут. Поможет избавиться с проблемой и другой рецепт. Смешиваем 10 мл масла жожоба и столько же масла с пшеничных зерен. Туда добавляем по две капли ладана, чайного дерева, розы и масла лимона. Все это перемешиваем и наливаем в ванночку. Туда опускаем на 5 минут пальцы рук и наслаждаемся заживлением. Должно помочь обязательно.

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