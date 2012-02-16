Какими напитками укрепить иммунитет ребенка зимой?
09:23, 16 февраля 2012Зарубежные новости
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Украинские врачи ответили
Украинские врачи назвали лучшие напитки, которые помогут укрепить защитные силы детского организма зимой.
Настой шиповника. Содержание витамина С в ягоде шиповника в 50 раз больше, чем во многих цитрусовых. Можно добавить в напиток немного меда.
Клюквенный морс. В клюкве содержатся витамины С и Р, которые противостоят простудным заболеваниям.
Узвар. Сухофрукты богаты клетчаткой, магнием, кальцием и железом. «Правильный» компот из сухофруктов не надо варить - достаточно лишь довести до кипения и настоять.
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