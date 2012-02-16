Какими напитками укрепить иммунитет ребенка зимой?

Украинские врачи назвали лучшие напитки, которые помогут укрепить защитные силы детского организма зимой.

Настой шиповника. Содержание витамина С в ягоде шиповника в 50 раз больше, чем во многих цитрусовых. Можно добавить в напиток немного меда.

Клюквенный морс. В клюкве содержатся витамины С и Р, которые противостоят простудным заболеваниям.

Узвар. Сухофрукты богаты клетчаткой, магнием, кальцием и железом. «Правильный» компот из сухофруктов не надо варить - достаточно лишь довести до кипения и настоять.

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