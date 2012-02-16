Узнай диагноз по своему любимому блюду
Если тебе хочется съесть...
Эксперты считают, что пристрастия в еде или внезапные вкусовые желания сигнализируют о том, чего не хватает твоему организму.
Любимые продукты могут указывать на то, какие у тебя проблемы со здоровьем. И даже могут помочь при постановке диагноза.
Узнай, чего не хватает твоему организму
Если тебе все время хочется съесть
1. Шоколад и конфеты
Сигнал о гормональных нарушениях. Следует проверить щитовидку и посетить гинеколога.
Также тяга к сладостям и шоколаду может быть признаком того, что ты чувствуешь себя несчастной, тебе не хватает внимания, любви и заботы близких людей.
2. Орехи
Часто хочется погрызть арахис, миндаль или фундук? Твоему организму не хватает витамина Е, который является ценным антиоксидантом, помогает организму бороться со стрессом.
3. Мороженое
Тяга к мороженому, даже в зимний период, указывает на нехватку кальция в организме.
4. Соленые огурцы и морковка по-корейски
Многие считают, что тяга к солененькому – первый признак беременности. Увы, это не всегда так.
Если тебе все время хочется соленого, твой организм подает сигнал SOS о том, что ему не хватает полезных микроэлементов и минералов, а также здорового сна. Возможно, пришло время пересмотреть свой занятый рабочий график и найти в нем время на отдых.
5. Перец и чеснок
Желание съесть что-то перченое и с чесноком сигнал о проблемах с пищеварением. Это особенно актуально, если в твоем рационе много жирной пищи, с которой твой ЖКТ не справляется и требует помощи.
6. Свежая морковь и апельсины
Твой организм сигнализирует о нехватке бета-каротина.
7. Свежая капуста
Все время хочется хрустеть свежей капустой? Возможно, у тебя проблемы с работой кишечника, в частности с его своевременным очищением.
8. Кислые фрукты и ягоды
Тянет съесть лимон без сахара, киви или клюкву? Твоему организму не хватает витамина С. Не игнорируй эти сигналы, возможно, именно своевременное пополнение запаса витамина С защитит тебя от грядущей вспышки простуды и гриппа.
9. Креветки и морепродукты
Твоему организму не хватает йода.
10. Какао или гречка
Тяга к двум этим продуктам указывает на дефицит магния.