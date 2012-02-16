Луцк: стартовала акция «Сдай кровь – спаси детскую жизнь»

В Луцке стартовала акция «Сдай кровь – спаси детскую жизнь!».

Она приурочена к Международному дню онкобольного ребенка и была организована Клубом доноров Луцкой организации партии «Фронт Змін», сообщили УНИАН в пресс-службе этой организации.

Акция «Сдай кровь – спаси детскую жизнь!» будет проходить в течение месяца – с 15 февраля по 15 марта. В этот период каждый желающий сможет стать донором, и сданная им кровь будет направлена на потребности детей, которые лечатся в детском онкологическом центре.

Сегодня, в первый день акции, на станцию переливания крови пришли около сорока человек.

На сегодняшний день в Луцке существует острая проблема с пополнением резервов крови, в частности и для онкобольных детей. Как сообщил заведующий отделением детского онкологического центра Сергей МИРОНЮК, ежегодно в центре лечится около сотни детей. Только на их потребности ежегодно необходимо брать кровь у 400 доноров. Кроме того есть дефицит и по группам крови, особенно это касается ІІІ и ІV групп с отрицательным резусом.

К акции также присоединился Клуб сознательных родителей «Пчелка Майя».