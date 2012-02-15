Авокадо повышает работоспособность

Авокадо — это не овощ, не ягода и не орех, а именно фрукт. Дерево, на котором растут авокадо, англичане называют аллигаторовой грушей.

В индии плоды авокадо называются «мясом для бедняков» — они богаты клетчаткой, витаминами, минералами и полиненасыщенными жирными кислотами.

Авокадо полезен для желудочно-кишечного тракта и сердечнососудистой системы. Этот фрукт повышает работоспособность, улучшает настроение и увеличивает либидо. Также авокадо предотвращает развитие онкологических заболеваний.

vegopolis.ru