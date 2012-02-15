3 способа попасть в такт своей жизни

1. Дать се­бе вре­мя про­снуть­ся

Ор­га­низ­му не­об­хо­ди­мо плав­но вы­хо­дить из фа­зы быст­ро­го сна, во вре­мя ко­то­рой про­ис­хо­дит ре­ге­не­ра­ция нер­в­ных пу­тей и «по­чин­ка» кле­ток.

Вы­зы­ва­ю­щий стресс сиг­нал бу­диль­ни­ка луч­ше за­ме­нить осве­ще­ни­ем, ими­ти­ру­ю­щим вос­ход солн­ца. Ут­рен­ний свет да­ет сиг­нал к уве­ли­че­нию вы­ра­бот­ки кор­ти­зо­ла, ко­то­рый по­мо­га­ет спра­вить­ся с за­да­ча­ми на­сту­па­ю­ще­го дня.

2. Сба­лан­си­ро­вать свой ра­ци­он

Пи­ще­ва­ри­тель­ным био­рит­мам отве­ча­ет «ан­глий­ский» зав­трак (зла­ки, мо­лоч­ные про­дук­ты, бел­ки). Он по­вы­ша­ет уро­вень уг­ле­во­дов пос­ле ноч­ной ги­погли­ке­мии и со­зда­ет энер­ге­ти­чес­кий ре­зерв для днев­ной ак­тив­нос­ти.

Что­бы со­от­вет­ст­во­вать цик­лам об­ме­на ин­су­ли­на и вы­ра­бот­ки пи­ще­ва­ри­тель­ных со­ков, обед дол­жен быть про­с­тым: не­жир­ное мя­со и ово­щи. Та­ким же долж­но быть и ме­ню ужи­на. Не­сколь­ко грец­ких, лес­ных или мин­даль­ных оре­хов, бо­га­тых маг­ни­ем, да­дут моз­гу сиг­нал на­чать вы­ра­бот­ку ме­ла­то­ни­на и тем са­мым го­то­вить­ся ко сну.

3. Ста­рать­ся от­ды­хать днем

В иде­а­ле к ноч­но­му сну нуж­но до­ба­вить 30–40 ми­нут днев­но­го, при­мер­но в 15–16 ча­сов. Тог­да ор­га­низм спра­вит­ся с лю­бы­ми на­груз­ка­ми. Но в си­лу мно­жест­ва при­чин мы не мо­жем се­бе по­зво­лить днев­ной сон, а час­то не­до­сы­па­ем и ночью. Что де­лать в этом слу­чае?

Очень по­мо­га­ет, си­дя в крес­ле, за­крыть гла­за и рас­сла­бить­ся хо­тя бы на 10–15 ми­нут днем – в тот же пе­ри­од меж­ду 15 и 16 ча­са­ми. Вы мо­же­те не спать, но мозг успе­ва­ет за­фик­си­ро­вать про­хож­де­ние всех цик­лов сна и вос­ста­но­вить­ся.

Дру­гое пра­ви­ло – не пре­не­бре­гать сном до по­лу­но­чи, ко­то­рый спе­ци­а­ли­с­ты счи­та­ют осо­бен­но ка­чест­вен­ным – при усло­вии, если мы спим в тем­но­те и ти­ши­не.

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