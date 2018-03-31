Самые опасные методы контрацепции

Корки граната, дольки лимона, аспирин и мыло, пепси-колу и марганцовку – что только не используют в целях контрацепции. А вот насколько эти методы безопасны, мало кто задумывается. Скорее, они подходят для самоуспокоения, когда секса ну очень хочется, а за презервативом бежать холодно.

И приходится использовать буквально все, что есть под рукой. Но опасны не только смешные и нелепые методы контрацепции, многие традиционные методы тоже не очень-то полезны, а зачастую еще и приводят к неприятным последствиям. lady.tochka.net предлагает тебе узнать, какие контрацептивы самые опасные.

Смешные и опасные методы контрацепции

Кое-кто считает, что если во влагалище перед сексом ввести тампон, дольку лимона или кусочек хозяйственного мыла, это убережет от беременности. Но это совсем не так. Мало того, что методы неэффективны, так еще и опасны: тампон осложнить половой акт, лимон и мыло нарушат микрофлору влагалища, в результате чего может возникнуть бактериальный вагиноз и другие неприятности.

Календарный метод

Один из самых ненадежных методов контрацепции, ведь из 100 женщин, пользующихся этим методом, беременею 40. А все потому, что "факторов риска" у этого метода больше чем достаточно: и цикл у женщин, как правило, не похож по регулярности на данные в медицинской энциклопедии, и дату овуляции сложно высчитать, и яичники могут работать вразнобой. Кроме того, сперматозоиды в организме женщины могут оставаться жизнедеятельными до 7 дней.

Прерванный половой акт

Этот метод – почти русская рулетка, при его применении 30 из 100 женщин беременеют. Суть этого метода всем понятна, хотя гарантии и призрачны, ведь сперматозоиды могут содержаться и в секрете куперовских желез, который выделяется в процессе полового акта. А психологические муки "успели – не успели" могут изрядно подпортить отношения.

Спринцевание

Самый старый и очень опасный метод контрацепции. Опасный тем, что, во-первых, не эффективный, во-вторых, микрофлора влагалища при частых спринцеваниях нарушается, и инфекции, эрозии, вагинит становятся нерадостной реальностью. Все это касается спринцеваний марганцовкой, отваром зверобоя, мочой.

Спермициды

Сейчас очень популярны контрацептивы в форме свечей, кремов, пены и даже желе. Их действие двойное: специальный компонент убивает сперматозоиды, а наполнитель создает механическую преграду.

Довольно эффективны, хотя если не выполнить требования инструкции, можно все испортить. При невыполнении правил в 30% случаев наступает беременность. Кроме того, некоторые спермициды вызывают привыкание обоих организмов, то есть перестают быть эффективными при частом применении.

Некоторые ученые утверждают, что спермициды опасны, потому что содержащийся в них ноноксинол-9 разрушает кожный покров. А трещины и ссадины половых органов открывают путь всех инфекций в организм.

Оральная контрацепция

Для многих противозачаточные таблетки – самый лучший метод контрацепции. Но так ли это? Конечно, нас убеждают, что гормоны четвертого поколения не вредны, но кто скажет на самом деле, так ли это. Ведь гормональные таблетки – это серьезный бизнес.

Так что среди опасностей гормональных таблеток – бесплодие, нарушение обмена веществ, неожиданное и значительное увеличение веса. Кроме того, всегда есть опасность забыть выпить таблетку.

Презервативы

Самые опасные презервативы – это презервативы плохого качества, потому что могут вызвать аллергию и банально порваться. Также могут подвести презервативы несоответствующего размера: маленький порвется, а слишком большой соскользнет в ответственный момент.

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