Чем полезны семечки тыквы

После некоторых исследований, ученые пришли к выводам, что белые семечки тыквы приносят организму больше пользы, чем тёмные подсолнечные семечки. Кроме жирных масел, семечки тыквы содержат смолистые вещества, витамины С и В, а также кремний, калий, кальций, цинк, фосфор и другие.

Цинк и фосфор позитивно влияют на деятельность мозга и на зрение, улучшают работу пищеварительной, опорно-двигательной кровеносной, репродуктивной, систем. Мужчинам употребление тыквенных семечек помогает предотвратить воспаление предстательной железы и простатит. Особенно это касается тех мужчин имеющих сидячую работу.

И, конечно, все мы знаем о том, что белые сырые семечки помогают избавиться от глистов. Это народное средство не дает побочных эффектов.

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