10 фактов, которые нужно знать об ожирении

1. В Европе распространенность ожирения достигла масштабов эпидемии. За последние два десятилетия она утроилась, и, если не принять мер, по имеющимся оценкам, к 2010 году в в ропейском регионе ВОЗ ожирением будут страдать примерно 150 миллионов взрослых (20% населения) и 15 миллионов детей и подростков (10% этой категории населения). Сегодня в большинстве стран от 30 до 80% взрослых имеют избыточную массу тела. Данные измерений, имеющиеся в настоящее время, указывают на разные уровни распространенности избыточной массы тела в регионе: от 28% мужчин в Узбекистане до 66% мужчин в Ирландии. Что касается ожирения, то уровни его распространенности, определенные на основании измерений, колеблются от 13% взрослых в Португалии до 23% взрослых в Финляндии. Значительные различия наблюдаются не только между странами и внутри отдельно взятых стран, но и между регионами, социальными группами, мужчинами и женщинами и между возрастными группами. Тем не менее, практически во всех частях региона показатели распространенности растут.

2. Особенно большую угрозу ожирение представляет для детей. Избыточная масса тела является в Европейском регионе самым распространенным нарушением здоровья в детстве. В настоящее время избыточную массу тела имеют около 20% детей, и треть из них страдают ожирением. У этих детей намного выше риск развития диабета 2 типа, гипертензии и нарушений сна, а также возникновения проблем психосоциального характера. Но наибольшую тревогу, пожалуй, вызывает то, что у них очень велика вероятность остаться тучными и во взрослом возрасте и заболеть более тяжелыми заболеваниями, в результате которых сократится продолжительность и ухудшится качество их жизни. Недавно министерство здравоохранения Соединенного Королевства опубликовало прогноз, согласно которому при сохранении теперешних тенденций ожирения ожидаемая продолжительность жизни мужчин к 2050 году уменьшится в среднем на пять лет. Пищевые привычки и привычки в отношении физической активности формируются в детстве и сохраняются на всю жизнь.

3. Ожирение является следствием нежелательного увеличения массы тела, которое происходит из-за того, что люди потребляют с пищей больше энергии, чем затем расходуют через физическую активность. У тучных людей более высок риск развития многих тяжелых состояний медицинского характера, таких, например, как инсулиннезависмый диабет (диабет типа 2), ишемическая болезнь сердца, гипертензия и инсульт, болезнь желчного пузыря, некоторые виды рака (рак эндометрия, яичников, молочной железы, предстательной железы, толстой и прямой кишки, желчного пузыря, поджелудочной железы, печени и почек), а также психосоциальных проблем. Состояние ожирения определяется измерением индекса массы тела (ИМТ). ИМТ есть масса тела в килограммах, деленная на квадрат роста в метрах. У взрослых нормальным считается ИМТ в пределах от 18,5 до 24,9. ИМТ 25 и выше означает избыточную массу тела, ИМТ 25-29,9 – предожирение, ИМТ 30 и выше – ожирение. Каждый год избыточная масса тела вызывает в регионе один миллион смертей.

4. Общество несет огромные затраты в связи с ожирением. Ожирением у взрослых обусловлено до 6% расходов на здравоохранение в Европейском регионе ВОЗ. Есть также и косвенная цена, которая как минимум в два раза выше, – она связана со смертью людей, снижением производительности труда и сопутствующей потерей доходов. Например, в Испании общие издержки, относимые на счет ожирения, оцениваются суммой 2,5 миллиардов евро в год. Данные, полученные в США, показывают, что годовые расходы на медицинскую помощь людям, страдающим ожирением, на 36% выше, чем расходы на помощь тем, кто имеет нормальный ИМТ. Тучные люди также чаще пропускают работу по болезни. Наконец, нужно учитывать и другие социальные издержки, такие, например, как пониженная успеваемость в школе и дискриминация на работе.

5. В большинстве стран региона ожирение больше распространено среди социально неблагополучных слоев населения, характеризующихся более низким уровнем доходов, образования и доступа к медицинской помощи. Высказывается мнение о том, что ожирение отражает и усугубляет неравенство в его различных формах, и это превращается в порочный круг. Люди, особенно находящиеся в неблагоприятных условиях жизни, сталкиваются с целым рядом ограничений структурного, социального, организационного, финансового и иного характера, мешающих им сделать выбор в пользу здоровых альтернатив в отношении рациона питания и физической активности. Так, во Франции порция фруктов и овощей с энергетической ценностью 100 калорий содержит примерно в пять раз больше пищевых веществ, но и стоит в пять раз дороже, чем эквивалентное (по калорийности) количество других пищевых продуктов. У менее обеспеченных людей обычно более ограничен доступ к спортивным и физкультурно- оздоровительным объектам, они живут в таких кварталах или районах, которые обычно менее благоприятны для физической активности. Исследования, проведенные на уровне отдельных стран, показывают, что более бедные страны, которые развиваются ускоренными темпами, испытывают быстрый рост распространенности ожирения, тогда как более богатые страны с наибольшими различиями в уровне доходов между богатыми и бедными категориями населения обычно имеют наиболее высокие уровни этой болезни.

6. Причины эпидемии ожирения носят комплексный характер. Структуру современного общества, социальную и экономическую политику и социально- экономическое развитие общества (когда все больше людей живут в больших и малых городах, ездят на машинах, на работе сидят за компьютером, покупают больше переработанных пищевых продуктов и напитков и т.д.) определяют термином "ожирогенная среда", т.е. среда, поощряющая такое поведение, при котором возрастает риск ожирения. В Европейском регионе в больших и малых городах проживают две трети населения, и это число неуклонно растет. Поэтому бесполезно и неправильно обвинять в избыточной массе тела или в ожирении только отдельных людей.

7. В последние десятилетия значительно изменились пищевые привычки и поведение людей. В среднем женщине для поддержания массы тела необходимо потреблять в сутки 2000 калорий, мужчине – 2500 калорий. В 1961 году количество имеющихся калорий в расчете на одного человека в сутки составляло 2300. К 1998 году это количество возросло до 2800, а примерно к 2015 году может составить более 3000 калорий. С течением времени также снизились цены на пищевые продукты: в период с 1960 по 2000 г. реальная цена риса, пшеницы, кукурузы, жира и сахара упала примерно на 60%. В начале 20 столетия люди съедали в год менее 5 кг сахара. Сегодня в Европе потребление сахара возросло до 40-60 кг в год. В то же время люди едят недостаточно фруктов и овощей. Обследование, проведенное недавно ВОЗ в Европейском регионе, показало, что каждый день фрукты потребляют всего 30% мальчиков и 37% девочек в возрасте 13-15 лет. Тем не менее, поскольку в наличии имеется больше пищевых продуктов, в целом люди едят больше.

8. В Западной Европе недостаточно физически активны как минимум две трети взрослых, и падение уровней активности продолжается. ВОЗ рекомендует, чтобы взрослые проявляли физическую активность умеренной интенсивности по крайней мере 30 минут в день. Это может быть ходьба, езда на велосипеде, игры, работа по дому, работа в саду или огороде, танцы или подъем по лестнице пешком, а также занятия спортом. Детям необходимо заниматься разнообразными физическими упражнениями не менее 60 минут в день. Среда, в которой живут люди – дома, в школе, на работе, в дороге и т.д. – часто не позволяет им быть физически активными. В то же время 50% поездок в автомобиле в Европе совершаются на расстояние менее 5 км – это расстояние, которое можно проехать на велосипеде за 15-20 минут или пройти быстрым шагом за 30-50 минут. Кроме этого, проведенные недавно исследования в Дании и Соединенном Королевстве показали, что регулярная физическая активность умеренной интенсивности может продлить жизнь человека на 3-5 лет.

9. Стратегии, направленные на обуздание эпидемии, должны поощрять как здоровое питание, предполагающее уменьшение потребления жиров и сахара и увеличение потребления фруктов и овощей, так и повышение уровней физической активности. В магазинах и в столовых на работе и в школе необходимо сделать более дешевым и доступным выбор здоровой пищи. Не следует пропагандировать и рекламировать пищевые продукты и напитки с высокой энергетической слотностью, нужно сделать их не столь широко доступными и заменить их новыми продуктами с лучшими пищевыми свойствами. Через программы, осуществляемые в школах и в местах работы, необходимо создавать и делать доступными для всего населения возможности физической активности в повседневной жизни, как, например, активные способы передвижения. Представляется очень важным, чтобы такими мерами были охвачены все слои общества и чтобы эти меры оддерживались на всех уровнях – от уровня местного населения до центрального правительства и до международного уровня. Для того, чтобы изменить поведение людей, требуется активное участие частного бизнеса, начиная от производства пищевых продуктов и кончая супермаркетами, секторов государственного управления (включая торговлю, сельское хозяйство, здравоохранение, транспорт, трудовые ресурсы, городское планирование, образование и спорт), а также местных органов самоуправления и самого местного населения. Большим влиянием в пропаганде здорового образа жизни пользуются средства массовой информации. Поощрение людей к тому, чтобы они потребляли сбалансированный рацион питания и были физически активны, приносит многочисленные выгоды, выходящие за u1088 рамки здоровья и включая экономику и развитие.

10. ВОЗ поддерживает усилия стран, направленные на решение проблемы ожирения. В 2004 году государства-члены приняли Глобальную стратегию в области режима питания, физической активности и здоровья, целью которой является улучшение здоровья населения за счет здорового питания и физической активности. В стратегии определяется роль систем здравоохранения, говорится о политике в области пищевых продуктов и сельского хозяйства, налогово-бюджетной политике и политике в сфере нормативно-законодательного регулирования, уделяется внимание системам обследования и мониторинга, просвещению потребителей и распространению информации среди них (включая формы и методы сбыта продукции, заявления о здоровых свойствах продуктов иих маркировку), а также предусматривается необходимость соответствующей политики в школах, на транспорте и в городском планировании, касающейся улучшения возможностей выбора вариантов питания и физической активности. Европейский регион находится на переднем крае событий, здесь принимаются меры по облегчению диалога между лицами, формирующими политику, пециалистами здравоохранения, частным сектором, неправительственными организациями, международными организациями и средствами массовой информации.

ВОЗ

