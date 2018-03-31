Заболевание Рейно - держите руки в тепле

О болезни Рейно рассказывает врач-терапевт Любовь КИЯНИЦА.

Для болезни Рейно (ХР) характерны симметричные изменения цвета кожи кистей рук, стоп (побеление или синюшность) приступообразного характера в результате периферийного спазма артерий (ангиоспазм). Болеют ХР преимущественно женщины возрастом 20-40 лет. Болезнь эта поддается лечению тяжело. Лечение должно быть комплексным, долговременным и нуждается в настойчивости больного. Прогноз благоприятен.

Это ангионевроз периферийных сосудов, в первую очередь поражаются сосуды рук. Причины развития болезни медикам почти неизвестны. Это могут быть определенные эндокринные нарушения, часто развитие болезни провоцируют некоторые заболевания внутренних органов. Обычно вызывает болезнь Рейно не один фактор. Часто развитию заболевания содействует сочетание эндокринных, вегетативных или других нарушений.

Заболевание характеризуется постоянным смерзанием рук, руки становятся белого цвета, впоследствии появляются боль и отеки. На последних стадиях болезни руки приобретают синюшный или черный цвет, возможны атрофические язвы. Во время приступа болезни появляются зуд, жжение, онемение конечностей; это может сопровождаться головной болью, повышением артериального давления. Кроме болезни Рейно, существует также синдром Рейно, у них симптомы похожи. Причиной синдрома Рейно могут быть поражения вегетативной нервной системы, которые появляются быстро в случае заболеваний внутренних органов (почек, печени и тому подобное), соединительной ткани, особенно в случае склеродермии, остеохондроза, а также интоксикации организма разными химическими веществами, и поражение и снижение тонуса сосудов.

Таким больным нужно бережливо относиться к своим рукам и придерживаться нескольких правил:

- руки всегда держать в тепле;

- никогда не ходить без перчаток;

- категорически запрещается работать в холодном влажном помещении, а также в условиях, связанных с охлаждением рук и с холодным мокрым материалом.

Придерживаясь этих несложных правил, вы тем самым сможете предотвратить прогресс болезни.

Случается легкое течение болезни: - у человека всю жизнь мерзнут руки, и тяжелое; - появляются отеки, синюшность, боль. Это свидетельствует о задавненной стадии болезни.

Болезнь Рейно поражает людей любого возраста. Обычно болеют люди 20-летнего возраста и старшие, потому что именно в этот период происходят гормональные нарушения - избыток или недостаточность определенных гормонов.

После обследования и установления диагноза назначают сосудорасширяющие средства, которые улучшают кровоток, аналгетики, витаминотерапию, физметоды (двухкамерные ванны и тому подобное). Больного госпитализируют и лечат в неврологическом отделении или в отделении сосудистой терапии. Это дает возможность улучшить его состояние и предотвратить прогресс болезни.

Начинать лечить ХР целесообразнее в стационаре, а продолжать амбулаторно. Обычно врачи назначают такие средства:

1. Успокоительные. В небольших дозах можно назначать транквилизаторы (феназепам 0,5-1,0 мг 2-3 раза в день, или елениум, сибазон и тому подобное) во второй половине дня. Утром можно принимать антидепрессант амилтриптилин.

2. Спазмолитики (сосудорасширяющие): ксантинола никотинат, трентал после еды (таблетки глотать целыми).

3. Нифедипин по 10 мг 3 раза в сутки (следить за давлением крови).

4. В случае появления отеков на кистях после приступа ангиоспазма назначают курантил по 25 мг 3 раза (75 мг) в сутки в сочетании с фитином (750 мг) и глютаминовой кислотой (750 мг в сутки).

5. Физиотерапия. На ранних стадиях рекомендуются:

а) ультразвук на кисти и стопы;

б) гальванический воротник по Щербаку.

6. Долговременный прием трав эстрогенного и сосудорасширяющего действия. Можно рекомендовать такой рецепт: шишки хмеля, мелиса, цветки красного клевера, травы буквицы врачебной (2:2:3:3). Взять 1 ст. л. смеси на 1 стакан кипятка, настоять на протяжении ночи. Утром процедить и пить по 1/4 стакана 4 раза в день за 30 мин. до еды. Потом дозу можно увеличить до 1/3-1/2 стакана 4 раза в день, если артериальное давление не снизилось.

7. Любые физические упражнения могут быть полезными, потому что улучшают кровообращение, тонизируют сосуды и нервную систему.

8. Санаторно-курортное лечение: рекомендуются радоновые и сероводородные ванны (санатории "Хмельник", "Немиров", "Синяк").

Как помочь отморожению

Отморожение наступает в результате длительного и донимающего действия холодового фактора, когда в сосудах происходит длительный спазм как защитная реакция организма на холод. Кожа подпухает, становится холодной на ощупь, синюшной, дальше белеет, теряет чувствительность. Чаще всего повреждается под действием холода, резкого ветра, высокой влажности пальцы рук и ног, а также нос, уши, щеки. Пораженные участки нужно немедленно согреть. Побелелые щеки, нос, уши достаточно растереть чистой рукой до покраснения и ощущения покалывания. Для растирания годятся спирт, водка, но не снег, как советовали раньше. Потому что чистого снега теперь нет, он загрязнен грубыми частицами, которые могут ранить кожу и открыть ворота инфекции. Можно растирать меховым воротником или сухой фланелью.

Пальцы верхних конечностей согревают, засунув руки под мышку, не нужно греть руки или ноги у костра, мощного обогревательного прибора, нельзя класть горячую грелку, чтобы не добавить к обмораживанию ожога. Не стоит, зайдя в теплое помещение опускать отмороженные конечности в теплую воду, это влечет боль и жжение, поэтому начинать согревание следует с холодной воды. Одновременно следует согреться теплым чаем, кофе, но не водкой.

Чтобы не страдать от холодового поражения, нужно предусматривать свое поведение. В первую очередь следует, как можно меньше находиться на морозе, а если выходить на улицу, то тепло и удобно одеваться, особенное внимание, обратив на обувь - чтобы она была удобной и просторной. Потому что если обувь тесна, то будет препятствовать нормальному кровообращению, следовательно, будет возникать большая вероятность отморожения. Избегайте и тесной одежды, например, джинсов, которые плотно облегают тело, не носите на пальцах украшений. Также опасность может повлечь и ношение тяжелых вещей, когда особенно сжаты сосуды рук.

Отморожению способствует влажность, поэтому нельзя обнажать на морозе мокрые руки, а также смазывать лицо увлажнительным кремом.

Не пейте спиртных напитков, это только кажется, что алкоголь согревает из середины. В действительности он влечет большую потерю тепла.

Не можно курить, ведь курение тоже не согревает, а суживает сосуды, уменьшает течение крови в удаленных от сердца органах - конечностях рук и ног.

Если ваш автомобиль остановился в безлюдном месте в морозную ночь, оставайтесь в нем, этим убережетесь от переохлаждения, от обмораживания - самой сложной холодовой травмы, когда в пораженных тканях может наступить воспаление и некроз (отмирание).