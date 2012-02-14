От каких лекарств толстеют

Популярные лекарства обвинили в скачках веса у людей, принимающих их. В скачках веса могут быть виноваты антидепрессанты, снотворное, стероиды и препараты для лечения диабета, заявили индийские врачи под руководством психолога-психотерапевта Пулкита Шарма.

Так, известно, что трициклические антидепрессанты и ингибиторы моноаминоксидазы приводят к набору веса. Другие антидепрессанты влияют на вес человека в зависимости от его индивидуальных особенностей. Снотворные препараты за счет содержания мелатонина также способствуют увеличению веса.

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Стероидные средства провоцируют накоплению жира в отдельных зонах тела. А препарат хлорпропамид (используется при сахарном диабете 2-го типа) может приводить как к снижению, так и к набору веса.

meddaily.ru