Дети наследуют тяжелый характер от матери

В утробе матери, которая много волнуется, ребенок готовится противостоять агрессивной окружающей среде

Проблемные дети, скорее всего, получили гиперчувствительность еще в утробе матери, говорит последнее исследование Джерри Гисбрехта из Университета Калгари в Канаде. Эксперт решил проанализировать связь настроения матери и уровня стрессового гормона кортизола на примере 83 женщин, пишет MEDdaily.

Кортизол, который связан с развитием плода, сам по себе значительно повышается во время беременности. Однако аномальное увеличение концентрации гормона может быть связано и с настроением женщины. Таким образом, это словно предупреждает ребенка о том, какая среда его ждет после рождения.

Получается, если мать испытывает значительный стресс и кортизол повышен, ребенок решает: его ждет агрессивная среда и необходимо подготовить системы организма таким образом, чтобы формировалась адекватный ответ. То есть, повышается степень тревоги и чувствительности к потенциальным угрозам в силу гиперактивной стрессовой системы (любые изменения в среде воспринимаются как угроза, требующая жесткой реакции).