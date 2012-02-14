Ученые доказали, что человек может умереть от любви

Британские медики в преддверии дня святого Валентина доказали, что сердце может разорваться от любви, страха и горя

«Непреодолимый страх, сильная душевная боль или, наоборот, радость могут привести к сердечной недостаточности», – объясняет кардиохирург Александр Лион.

Его открытие получило название «синдром разбитого сердца». Причина этой болезни – кардиомиопатия стресса, то есть массивный выброс адреналина, который парализует нижние камеры сердца и переносит всю нагрузку на верхние камеры, передает Газета.ру.

Всегда считалось, что адреналин заставляет сердце работать быстрее. Но открытие доктора Лиона доказало, что в некоторых случаях адреналин, наоборот, вызывает слабость и парализует работу «главного насоса» в организме, что практически неминуемо приводит к смерти.

Открытие «синдрома разбитого сердца» объясняет, почему так много людей умирает в первые дни после внезапной потери близких людей.

Доктор Лион считает, что людей, умерших от «синдрома разбитого сердца», гораздо больше, чем показывает официальная статистика. По его мнению, этот синдром может маскироваться под обычный сердечный приступ или ишемическую болезнь сердца.

Газета.ру

