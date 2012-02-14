Американские ученые назвали самый вредный напиток в мире. Им оказался молочный коктейль с различными добавками. В порции этого напитка содержится почти суточная норма калорий для взрослого человека.

Специалисты из США протестировали несколько напитков и выяснили, что самым вредным является молочный коктейль из смеси молока, арахисового масла и шоколадного мороженого.

В порции этого напитка содержится почти суточная норма калорий для взрослого человека. Более того, в таком коктейле - в 3 раза превышена суточная норма жиров. Это вредно не только для фигуры, но и для здоровья.

Кстати, энергетические напитки убивают наши зубы.

ivona.bigmir.net