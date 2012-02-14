Признаки "передозировки" кофе

Американская диетическая ассоциация рекомендовала выпивать ежедневно не более 2-3 чашек кофе по 225 мл каждая. Специалисты назвали признаки передозировки кофеином.

Моча темно-желтого или оранжевого цвета. Это – сигнал обезвоживания организма, поскольку кофе является мочегонным средством.

Бессонница. Кофеин сохраняется в организме несколько часов, потому влияет на режим сна. Таким образом, чтобы нормально спать ночью, стоит ограничить потребление кофе после 12 часов дня.

Чувство беспокойства. Тревожность, учащенное сердцебиение, потеющие ладони могут быть признаком передозировки кофеином. Кофеин стимулирует надпочечники выделять больше стрессовых гормонов, а также влияет на успокаивающие процессы в мозге.

Изжога. Кофеин расслабляет сфинктер пищевода, и это позволяет кислоте подняться в горло, вызывая чувство жжения в желудке.

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