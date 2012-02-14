Задержали мужчину, сообщившего о бомбе в аэропорту Амстердама

Нидерландская полиция задержала подозреваемого в сообщении о взрывном устройстве в международном аэропорту Амстердама "Скипхол". По информации РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя местной полиции Роберта ван КАПЕЛА.

Как сообщалось ранее, утром после поступления сообщения о взрывном устройстве полиция провела эвакуацию двух международных терминалов в аэропорту "Скипхол" – одном из крупнейших в Европе. Также сообщалось, что в связи с инцидентом некоторые рейсы были отложены или направлены в другие терминалы.

По данным местных СМИ, такие меры были приняты после того, как неизвестный мужчина заперся в туалете аэропорта и заявил, что у него есть бомба.

"Я могу подтвердить, что мужчина был задержан, и ситуация находится под контролем", – цитирует агентство слова Р.КАПЕЛА.

Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

Также сообщается, что в настоящее время аэропорт в"Скипхол" возобновил работу в штатном режиме.