Россия может перестать сотрудничать с США по усыновлению

МИД России считает целесообразным до вступления в силу двустороннего соглашения приостановить усыновление гражданами США детей из РФ, а также ужесточить требования к иностранным усыновителям.

Как передает РИА Новости со ссылкой на заявлении российского внешнеполитического ведомства, 3 февраля суд штата Пенсильвания вынес "необоснованно мягкий приговор приемной матери Терезе МАКНАЛТИ, жестоко издевавшейся над удочеренной девочкой из России Дашей".

"23 февраля 2009 года трехлетнюю Дашу доставили в больницу с ожогами второй степени 10% тела и многочисленными ушибами, шрамами и ссадинами на голове. В ходе расследования было установлено, что МАКНАЛТИ подвергала ее регулярным побоям и истязаниям. Однако, несмотря на то, что факты насилия нашли подтверждение в суде, а сама приемная мать не раскаялась в содеянном, ее приговорили в итоге к 23 месяцам тюрьмы с возможностью выйти на свободу уже через восемь месяцев", - сообщают дипломаты.

При этом, отмечают в российском МИДе, за аналогичные деяния законодательство Пенсильвании предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы.

"Этот очередной случай насилия в США в отношении российского ребенка, о котором государственный департамент проинформировал лишь спустя три года после совершения преступления, и последовавший судебный вердикт, неадекватный тяжести содеянного, ставят серьезные вопросы о способности американских властей обеспечить эффективную защиту прав и наилучшие интересы усыновленных детей из России", - подчеркивается в заявлении МИД России.

"На фоне непрекращающейся череды преступлений в США против приемных российских детей МИД России исходит из того, что до вступления в силу заключенного 13 июля 2011 года российско-американского соглашения о сотрудничестве в области международного усыновления (удочерения) целесообразно приостановить усыновленческие процедуры для граждан США в РФ", - говорится в заявлении МИД РФ.

В Москве также считают необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменений в российский Семейный кодекс с целью ужесточения требований к иностранным усыновителям.