5 «полезных» привычек от британских ученых

Ученые взяли 5 полезных привычек, так пропагандируемых средствами массовой информации, и подвергли их сомнениям. Итак, что это за привычки?

Ежедневный душ

Регулярное использование горячей воды, мыла и геля для душа лишает кожу естественных масел, приводит к сухости, шелушению и даже инфекциям. Ученые утверждают, что необязательно мыться каждый день с мылом, достаточно — ополоснуть тело прохладной или теплой водой.

Восьмичасовой сон

Ученые утверждают, что восемь часов глубокого сна в сутки могут приводит к постоянному чувству усталости. Спать советуют 7 часов: ночью не более шести часов, а еще час набирать короткими пересыпами в течении дня.

Домашняя уборка

У всех, кто излишне трудится по хозяйству ученые наблюдали повышенное кровяное давление, а те, кто использовал много бытовой химии — были в группе риска заболеваний астмой.

Глубокое дыхание

Часто под глубоким дыханием подразумевают верхнее грудное дыхание. Это неправильное дыхание — нижние участки легких недополучают кислород, а нервная система — перенапрягается. Правильное глубокаое дыхание — это дыхание животом.

Отдых после еды

Не следует пассивно отдыхать после сытной трапезы. В этом случае тело не будет сжигать полученные калории, а станет откладывать их про запас в виде подкожного жира.

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