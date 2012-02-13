5 «полезных» привычек от британских ученых
Ежедневный душ, 8-часовой сон...
Ученые взяли 5 полезных привычек, так пропагандируемых средствами массовой информации, и подвергли их сомнениям. Итак, что это за привычки?
Ежедневный душ
Регулярное использование горячей воды, мыла и геля для душа лишает кожу естественных масел, приводит к сухости, шелушению и даже инфекциям. Ученые утверждают, что необязательно мыться каждый день с мылом, достаточно — ополоснуть тело прохладной или теплой водой.
Восьмичасовой сон
Ученые утверждают, что восемь часов глубокого сна в сутки могут приводит к постоянному чувству усталости. Спать советуют 7 часов: ночью не более шести часов, а еще час набирать короткими пересыпами в течении дня.
Домашняя уборка
У всех, кто излишне трудится по хозяйству ученые наблюдали повышенное кровяное давление, а те, кто использовал много бытовой химии — были в группе риска заболеваний астмой.
Глубокое дыхание
Часто под глубоким дыханием подразумевают верхнее грудное дыхание. Это неправильное дыхание — нижние участки легких недополучают кислород, а нервная система — перенапрягается. Правильное глубокаое дыхание — это дыхание животом.
Отдых после еды
Не следует пассивно отдыхать после сытной трапезы. В этом случае тело не будет сжигать полученные калории, а станет откладывать их про запас в виде подкожного жира.