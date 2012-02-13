В Сиднее менеджер McDonald's облил посетителя кипящим маслом

Мужчина получил серьезные ожоги лица, груди и рук, после того как служащий ресторана McDonald`s в центре Сиднея плеснул ему в лицо горячим маслом.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The New York Post, полиция еще не обвинила работника ресторана в совершении какого-либо преступления, продолжается выяснение обстоятельств. Возможно, сотрудник McDonald`s действовал в целях самообороны.

Офицеры полиции утверждают, что потерпевший, находясь под воздействием алкоголя, завязал словесный спор с менеджером.

В ходе перепалки пострадавший поклялся убить сотрудника McDonald`s, когда менеджер предупредил его: «Если перелезешь прилавок, я оболью тебя маслом». После чего хулиган перепрыгнул через прилавок, и менеджер плеснул масло ему в лицо.

Получивший ожоги посетитель находится в больнице, полиция ведет расследование.