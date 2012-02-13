На чём нельзя экономить

1. Качественные продукты. Мы – это то, что мы едим. Так говорят диетологи, призывая строго следить за качеством продуктов, которые мы отправляем в рот.

Замучили прыщи, неровности на кожи, подавленное настроение и проблемы с кишечником? Возможно, в твоем рационе слишком много фастфуда, полуфабрикатов, купленных в магазине по акционной цене, или продуктов, количество Е-шек в составе которых зашкаливает.

Учти! Покупая еду, руководствуйся принципом – лучше 1 упаковка качественного продукта, чем 3-4 сомнительного, но по дешевой цене.

Не покупай продукты в прок, так ты защитишь себя от переедания. Кроме того, чтобы продлить молодость организма, пища должна быть свежей и простой (фаршированные блюда под майонезом – отменяются).

2. На отдыхе и уходе за собой. Расслабляющие ванны, походы в сауну, массаж, косметические маски, здоровый сон помогают снять напряжение и защитить кожу от морщин. Отдохнув, ты успеешь больше!

3. На своем здоровье. Занятия фитнесом, прогулки на свежем воздухе, утренняя или вечерняя разминка – в твоем графике обязательно должно быть место для этих ритуалов здоровья и красоты.

4. На внутреннем мире. По словам психологов, забота о душе (медитация, молитва) и духовное развитие (посещение тренингов, семинаров, занятие любимым делом и прочее) помогут быть счастливой и эффективнее решать все жизненные задачи.

5. На общении с любимыми и близкими. Чтобы ощущать себя любимой и желанной, нужно проводить больше времени с любимым человеком (парнем, мужем), детьми, а также родными и близкими. Приятное общение, заряд положительных эмоций продлевают молодость и красоту.

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