Секрет восточного здоровья и долголетия

Зира (ее называют также Римский тмин) одна из самых популярных приправ узбекской кухни. Просим не путать с обычным тмином, они действительно похожи, но обладают совершенно разными вкусами. Она является одним из секретов восточного здоровья и долголетия.

Зира имеет сильнымй аромат и слегка напоминающий орех вкус. Употребление зиры помагает при бессоннице, амнезии, нервном истощении, мигрени, спазмах, желчекаменной и почечнокаменной болезнях, бронхите, кашле.

Но самой главной ее особенностью является влияние на пищеварительный тракт.

Она придет на помощь, когда нужно избавиться от изжоги, вздутия живота, несварения, кишечных колик, переедания. Зира усиливает аппетит и помогает организму усваивать «тяжелую» пищу, например, бобовые.

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