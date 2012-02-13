Как похудеть к весне?

Приятная новость! Чтобы похудеть, сидеть на голодной диете не нужно. Главное, слегка подкорректировать свой рацион и выделить в своем рабочем графике время для себя. Тогда можешь встречать весну стройной и красивой!

Похудей к весне – 10 правил стройной фигуры

1. Ешь больше свежих овощей и фруктов. 7-9 небольших порций в сутки. Вместо калорийных гарниров готовь овощи на пару.

2. Рассчитай индивидуальное количество калорий. В основе расчета правило: сколько потребляешь в день, столько ты должна и потратить. Хочешь похудеть, трать больше калорий, чем употребляешь.

Учти: фрукты, овощи, фреши и диетические продукты тоже имеют калории! При похудении каждая «съеденная» калория в счет.

3. Включи в рацион больше цельных злаков. Зерновые культуры содержат пищевые волокна, минералы и множество других полезных для организма веществ. Кроме того, злаки надолго укрощают чувство голода и блокируют желание перекусить печеньем, шоколадным батончиком или чипсами.

4. Считай калории. Не ленись читать надписи на этикетках, а также найти в Интернете таблицу калорийности продуктов. Так, ты будешь знать, что в чашке каппучино и булочке с шоколадом одна треть или даже половина суточной нормы калорий, необходимых тебе.

5. Вместо сладкой газировки пей зеленый или ромашковый чаи, фреши, компоты, чистую воду, нежирные кисломолочные продукты.

6. Откажись от трансжиров. Их очень много в фастфуде, полуфабрикатах, снеках и других неполезных продуктах. Старайся использовать растительные масла первого холодного отжима.

7. Нет дикому голоду. Из-за напряженного графика работы нет времени на завтрак и обед? Зато в ужин ты отъедаешься за целый день. Забудь об этой привычке. Если хочешь похудеть, придется найти время на полноценные завтрак, обед и перекусы. Из-за усиленного чувства голода, ты не только переедаешь, но и твой организм все поглощенные калории сохраняет «про запас» (вдруг потом снова кормить не будут). Лучший выход – есть часто, но маленькими порциями. Для перекусов носить в сумочке яблоко, бутерброд с нежирным сыром и отрубным хлебо, сухофрукты и прочее.

8. Табу на темно-красное мясо: говядину, свинину, колбасные изделия.

9. Высыпайся. Для хорошего самочувствия и контроля веса необходимо спать не менее 7-8 часов сутки.

10. Употребляй углеводы с низким гликемическим индексом. Благодаря этому ты сможешь насытиться меньшим количеством еды и проголодаешься совсем нескоро.

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